İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

09.03.2022 19:21

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı Lapa lapa yağan karın etkisiyle ortalık beyaza büründü İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkili olmaya başladı.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Lapa lapa yağan karın etkisiyle ortalık beyaza büründü

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan karın etkisiyle bazı bölgeler beyaza büründü.

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı kente giriş yaptı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı toprak alanları beyaza bürüdü. Yollarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kar yağışının yarın etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

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İstanbul'daki havalimanlarında kar tedbiri İstanbul'daki havalimanlarında kar tedbiri İstanbul Havalimanı'nda kar yağışına ilişkin tedbir alındı İstanbul Havalimanı'nda kar yağışına ilişkin tedbir alındı

Kayaşehir, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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