Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

1 saat önce

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladıİSTANBUL - İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İSTANBUL - İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Alçak kesimlerde ise karla karışık yağmur yağışı devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı yaşanacağı yönünde uyarmıştı. Bugün Anadolu yakasındaki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yükseltisi az olan bölgelerde ise karla karışık yağmur devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:29 Kaynak: İHA

İstanbul, Genel
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