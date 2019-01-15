İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı.
1 saat önce
IHAAW213357-ASA/15-01-2019- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
IHAAW213357-ASA/15-01-2019
- İstanbul
'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Ümraniye
Yukarı Dudullu
'da fırtına ile birlikte kar yağışı da etkisini gösterdi. 15.01.2019 21: 33: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:39 Kaynak: İHA
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