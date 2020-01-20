İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika

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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
6 saat önce
İSTANBUL'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:26 Kaynak: DHA
İSTANBUL'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartal
Aydos tepesinde araçların üzerleri beyaza büründü.
Beklenen kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başladı. Kartal Aydos tepesinde park halindeki araçların üzerleri beyaza büründü. Bir anda başlayan kar yağışı bir süre devam ettikten sonra etkisini kaybetti.
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