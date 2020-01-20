İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

6 saat önce

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAİstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartal Aydos tepesinde araçların üzerleri beyaza büründü.

Beklenen kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başladı. Kartal Aydos tepesinde park halindeki araçların üzerleri beyaza büründü. Bir anda başlayan kar yağışı bir süre devam ettikten sonra etkisini kaybetti.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Damadını öldüren kayınpederden kan donduran savunma: Gelinimle ilişkisi vardı
Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 05:47:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]