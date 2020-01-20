Son Dakika › Güncel › İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
6 saat önce
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAİstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:27 Kaynak: DHA
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartal Aydos tepesinde araçların üzerleri beyaza büründü.
Beklenen kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başladı. Kartal Aydos tepesinde park halindeki araçların üzerleri beyaza büründü. Bir anda başlayan kar yağışı bir süre devam ettikten sonra etkisini kaybetti.
Son Dakika Damadını öldüren kayınpederden kan donduran savunma: Gelinimle ilişkisi vardı Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi