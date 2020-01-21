İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

6 saat önce

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

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Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Sabah erken saatlerden itibaren Anadolu Yakası'nda devam eden karla karışık yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.

Aydos Ormanı'nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Yakası, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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