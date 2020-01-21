Son Dakika › Güncel › İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
6 saat önce
Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:46 Kaynak: AA
Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Sabah erken saatlerden itibaren Anadolu Yakası'nda devam eden karla karışık yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.
Aydos Ormanı'nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Son Dakika Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazıyor