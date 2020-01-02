İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor - Son Dakika Spor

İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında beklendiği bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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