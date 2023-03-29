Mart'ın bitmesine 2 gün kala gelen beyaz sürpriz! Ankara ve İstanbul'un bir kısmında kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Mart'ın bitmesine 2 gün kala gelen beyaz sürpriz! Ankara ve İstanbul'un bir kısmında kar yağışı etkili oldu

29.03.2023 10:54

İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri karın ardından beyaza bürünürken, Ankara genelinde de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 2 ile 0 derece arasında değiştiği Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Silivri'nin Gazitepe ve Kadıköy Mahallelerinde de sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif hafif yağan kar, etkisini yavaş yavaş arttırdı. Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Vatandaşlar, arabaların üzerinde biriken kara tarih atarak anı ölümsüzleştirdi.

İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı

BAŞKENT'TE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji, yurt genelinde Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'nin de yer aldığı 22 ilde çarşamba günü kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı. Beklenen kar yağışı Ankara genelinde sabah saatlerinden itibaren başladı. Özellikle şehrin yüksek semtlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı

BOLU DAĞI KESİMİNDE EKİPLER TEYAKKUZDA

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri ve takip mesafesini korumaları ile hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Aydos Ormanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mart'ın bitmesine 2 gün kala gelen beyaz sürpriz! Ankara ve İstanbul'un bir kısmında kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mart'ın bitmesine 2 gün kala gelen beyaz sürpriz! Ankara ve İstanbul'un bir kısmında kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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