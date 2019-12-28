İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede çok bulutlu hava öngörülüyor.

Bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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