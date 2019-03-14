İstanbul'un Zengin Öyküsünün Peşine Düşeceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğiyle bu yıl ilk defa düzenlenecek İstanbul Öykü Festivali, 15 Mart'ta başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğiyle bu yıl ilk defa düzenlenecek İstanbul Öykü Festivali, 15 Mart'ta başlıyor.



TYB İstanbul Şubesi'nde gerçekleşecek olan 1. İstanbul Öykü Festivali'nde, 15 - 16 Mart tarihlerinde öykü türünün serüvenini, okuyucu ve yazar açısından gelişimiyle toplumdaki karşılığını analiz edecek oturumlar, kitap sergileri, imza günleri ve öykü okumaları gibi etkinlikler yer alıyor.



"Hayalimizi gerçekleştirdik"



İstanbul Öykü Festivali hakkında açıklamalarda bulunan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul'u edebiyatın vazgeçilmezi olarak nitelendirerek, "Usta öykücülerin eserlerine baktığımızda bizi hemen İstanbul'un silüeti selamlar. Bu sadece dünün yazarları için değil bugünün eli kalem tutanları için de geçerlidir. Dolayısıyla öyküsü zengin olan bu şehirde öykü festivali yapmak, uzun yıllardan beri hayalimizdi. Şehrin kadim öyküsünü şehirde yaşayanlarla paylaşmak, kendi gündemini belirleyen aziz İstanbul'da gündemi edebiyata çevirmek için bu güzide festivali hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.



Festivalin en belirgin temasının İstanbul olacağını aktaran Bıyıklı, "Bütün kalabalığına ve karmaşasına rağmen, bugünün İstanbul'u ile yüklerinden ve dertlerinden arınmış yarının İstanbul'u işlenecek. Yazarlar dünyalarında hep ideal bir şehir inşa ederler. Biraz da bu idealin peşine düşeceğiz. En güzeli nasıl olması gerekirin cevabını arayacak, İstanbul'un zengin öyküsünün peşine düşeceğiz. Sait Faik'in ve Mustafa Kutlu'nun öykülerindeki İstanbul'un sokaklarında dolaşacağız. Bazen 'Ah İstanbul', bazen 'Ey İstanbul' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bıyıklı, İstanbul Öykü Festivali'nin birçok yönüyle ilklere imza atacağına dikkati çekerek, festivalin yıllar içinde gelenekselleşeceğini ve öykü alanında emek veren ustalara vefa duygusu yaşatarak, gençlere de edebi yürüyüşlerinde azim ve kararlılık katacağını dile getirdi.



Öykü'nün ustaları anılacak



Festival kapsamında, alanında uzman isimlerin katılacağı oturumlar, okumalar, atölyeler, sergi ve imza etkinlikleri gerçekleşecek.



Onur konuğu usta yazar Cihan Aktaş'ın olacağı iki gün sürecek festival, 15 Mart Cuma günü saat 15.00'teki açılış konuşmalarıyla başlayacak. Başkanlığını Mahmut Bıyıklı'nın yapacağı ilk oturumda, Necip Tosun, "Türk Öyküsünün Dünü Bugünü" ve Ali Ural, "İnsan Neden Hikaye Anlatır?" üzerine konuşacak.



Saat 17.00'de gerçekleşecek Ali Ayçil'in moderatörlüğündeki "Ömer Seyfeddin Özel Oturumu"nda ise Prof. Dr. Cüneyt Issı'nın "Ömer Seyfeddin Hikayesinde Başlık Altı Notlar" ve Erhan Genç'in "Yerli ve Milli Bir Ses: Ömer Seyfeddin" başlıklı konuşmaları yer alacak. Oturumun ardından, Fatma Gülşen Koçak'ın başkanlığındaki "Şehir ve Öykü" başlıklı oturumda, Recep Seyhan "Öykümüzde İstanbul" konusunda değerlendirmede bulunacak.



Saat 19.00'daki Muzaffer Doğan moderatörlüğünde gerçekleşecek "Ustaların Hikayeleri" oturumunda, Osman Koca, "Cahit Zarifoğlu'nun Hikayeleri", Yunus Emre Özsaray, "Necip Fazıl'ın Hikayeleri", Kamil Eşfak Berki ise "Sezai Karakoç'un Hikayeleri"ni anlatacak.



Mustafa Kutlu özel oturumu yapılacak



Festivalin ikinci günü, Bünyamin Yılmaz'ın oturum başkanlığında, Salih Zengin'in "Öykümüzün Kahramanı: Mustafa Kutlu" ve Mukadder Gemici'nin "Mustafa Kutlu'nun Hikayesi" başlıklı konuşmalarının yer aldığı "Mustafa Kutlu Özel Oturumu" ile başlayacak.



Saat 13.00'te gerçekleştirilecek Salih Uçak moderatörlüğündeki "Öykümüzün Hikayesi" oturumunda, Köksal Alver, "Hikaye Dinlemek Öykü Okumak", Şaban Sağlık, "Öykünün Evrensel Dili" başlıklı konuşma yapacak. Cihan Aktaş özel oturumu, öykü okumaları ve müzik dinletisinin ardından başkanlığını Fatma Kevser Sümer'in yapacağı "Öykü Yazmak" başlıklı oturumda Güray Süngü konuşacak.



Festival, Abdullah Harmancı'nın "Rasim Özdenören Öykücülüğü" ve Naime Erkovan'ın "Dergilerde Öykü ve Öykü Dergileri" isimli programlarıyla son bulacak.

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