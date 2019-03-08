İstanbul Üniversite Öğrencilerinden Emekçi Kadınlara Ödül

Üniversite öğrencilerinden emekçi kadınlara ödülİSTANBUL, (DHA)- Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenledikleri törenle emekçi kadınları ödüllendirdi.

Üniversite öğrencilerinden emekçi kadınlara ödül



İSTANBUL, (DHA)- Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenledikleri törenle emekçi kadınları ödüllendirdi. Ödüller, üniversitenin İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Sanat, spor ve iş dünyasından birçok isim üniversitenin Women in Business Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödül Töreni'nde bir araya geldi. Geceden elde edilen gelirin ise, Türk Eğitim Vakfı ve Engelsiz Amazonlar Platformu'na bağışlanacağı kaydedildi. Sunuculuğunu Özgür Uysal'ın üstlendiği geceye, üniversitenin Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, çok sayıda sanatçı ve öğrenciler katıldı.



Yıldızlar geçidinin yaşandığı gecede, Gökçe Bahadır, Arzum Onan, Beste Ortaç, Burcu Burkut Erenkul, Talya Özdemir, Tilbe Saran, Gamze Cizreli, Gamze Elibol, Şahika Ercümen gibi başarılı isimler ödüllendirildi.



Women in Business Kulübü Başkanı Simge Avcıoğlu, töreni düzenlemekte birden fazla amaçları olduğuna dikkat çekerek, "Kadının farkındalığını önce kampüsümüzde, sonra İstanbul'da ve Türkiye'de artırmak temel amacımızdı. Bir diğeri de çocuklar için bir şeyler yapabilmekti. Şimdi sizler sayesinde onlara çok daha fazla şeyler yapacağız. Yavaş yavaş bütün çocuklara dokunacağız. Ağladığımız,sinirlendiğimiz tüm problemler bizim değiştirebileceğimiz olaylardır. Kadın erkek yan yana çok daha güçlü ve başarılı yerlere dokunabileceğiz" dedi.



"HER GÜN YENİ ŞEYLER ÖĞRENME HEYECANIYLA UYANIYORUM"



Gecede ödüle layık görülen isimler arasında yer alan oyuncu Gökçe Bahadır, ödül için teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Emek kelimesinin kendisi için çok değerli anlamı olduğunu ifade eden Bahadır, " Her şeye emek vermiş biri olarak 'emek' kelimesi benim için çok enterasan ve kıymetli. Karşılığını bulamadığınız, fark edilmeyi hissedemediğiniz olur ama hayat bir gün geliyor ve sizi sürprizlerle karşılıyor. O zaman hiçbir emeğin boş olmadığını anlıyorsunuz. Her gelen gün yeniden üreterek, güçlenerek, iş hayatıma devam edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum.



Bizler bu hayatta cinsiyetiyle kimliğiyle bakış açısıyla ürettikleriyle varız. Her yeni gün yeni bir şey öğrenme heyecanıyla uyanıyorum. Bu benim hayata karşı en büyük motivasyonum oluyor. Böyle uyandığınızda mutlaka hayat sizi sürprizle karşılaştırıyor. Üretmeye, çalışmaya ve emek vermeye devam diyorum" diye konuştu.



"GELECEĞE DAİR UMUTLARIM VAR"



Geleceğe dair umutları ve beklentileri olduğunu dile getiren oyuncu, eski manken ve heykeltraş sanatçısı Arzum Onan, "Kalıplaşmış yargılarla hayatları şekillendirmediğimiz, kadınların da en az erkkeler kadar sosyal ve ekonomik hayatın içinde var olabilmesini sağlayabildiğimiz, eğitimde eşit haklara sahip olduğumuz, özgürlükleri çalmadığımız, kanatları kırmadığımız güzel bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.



ÖDÜL TÖRENİNDE ERKEKLER DE UNUTULMADI



Dans gösterileri, videolar ve çok sesli koro ile renklenen gecede, kadın başarılarını destekleyen erkekler de unutulmadı. Ödüle layık görülen isimler arasında, otomotiv sektöründen arabam.com CEO'su H. Zafer Terzioğlu, P&G Türkiye CEO'su Tankut Turnaoğlu, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan yer aldı.



Gökçe Bahadır



Dans gösterileri



Gamze elibol-engelsiz Amazonlar kurucusu



Engelli çocuklara umut çocukları diyoruz benim bir sürü ımut çocuğum var.



Beste ortacı?



İçinde kadın ve emek ödülü almak çok anlamlı. Kadınların hep iyi yerlere geleceğine inandım. Her düştüğümde beni toparlayan annem için ödülü aldım.



Kadın erkek ve cinsiyet üzerinden değil de insan olarak birbirimize ödül verdiğimizde işte iyi bir yere geldik diyebileceğiz. Ben gençlerimize çok güveniyorum.



Tilbe saran-



Organizasyonu yapın gençlerimizin dünyayı kurtaracağına inanıyorum.



11 yaşında bmde yaptığı konuşmayla hayat dersi ve umut veren



Talya ÖZDEMİR



12 yaşında biri için bu ödülü almam gurur ve mutluluk hissettiriyor.



Mustafa Kemal Atatürk



Serhan Turfan - ford Otosan



Bedrettin dalan röp



Rektör



Arzum onan



Geleceğe dair umutlarım ve beklentilerim var kadınları feodal yapıya teslim etmediğimiz karınların da erkekler kadar sosyal ve ekonomik yaşamın içerisinde yer aldığını...



Özgürlüğü çalmadığımız kanatları kırmadığı bir gelecek bekliyorum.



8 Mart süresince değil yılın her bir günü içselleştirenildiğşmiz bir gelecek diliyorum. Burada olduğum için şok mutluyum



Gamze cizreli



Kaşın hakları denilen şeyin öncelikle insan hakkı olmasını düşünüyorum en temel hakkımız kendi aklımızla hayatımızın rotasını çözebilmek. Bu bizim elimizde. Onun için korkularımızı bırakmak en doğrusu.



Arı kadınlar kooperatifi



Müzik kulübü çok sesli korosu



Yüzücü Şahika Ercümen



Geleceğimize yön veren kız çocuklarının spor ve bilimle tanışmasını çok önemsiyorum.



Burcu burkut



Erkekler arasında Türkiye şampiyona oldum ve en genç kadın şampiyon unvanı taşıyorum kadınların istedikleri zaman neler yapabileceğini çok iyi bilen bi insanım. Hep altından kalkarsın dedim ve öyle oldu.



Kadınların en çok kadınlardan yana güce ihtiyacı var. Biz birbirimizin başarını çok kolay ifade edemiyoruz. Başarılarınızı kutlamayı öğrenirsek çok daha kadın çok güzel yerlere gelecek. Birbirimizi çok sevelim.



Tankut turnaoğlu pg Türkiye



Her zaman eşitsizliğin karşısında olduk mücadele verdik.



Simge avcıoğlu



(Tür: İstanbul)

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