İstanbul Üniversitesi 1959 mezunlarının hatıra ormanında yeni fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1959 Mezunları tarafından oluşturulan hatıra ormanına 200 sedir ağacı fidanı dikildi.

Vali Abdullah Ayaz ile Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Baro Başkanı Mustafa Deniz ile beraberindekiler, Korgun ilçesindeki hatıra ormanında fidanları toprakla buluşturdu.

Vali Ayaz, yaptığı açıklamada, kendisinin de İstanbul Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatarak bölgeye bakım yapmak istediklerini söyledi.

Bölgeye ilave fidanları diktiklerini belirten Ayaz, "Mevcut dikilmiş fidanlar sizlerin de görmüş olduğu gibi büyümüş durumda. İl genelinde bu yıl 576 bin fidan dikilmiş durumda. Çankırı'da yaşayan her vatandaşımız için 3 fidan, hedefimiz o şekildeydi. Bununla ilgili olarak da hem Ankara yolu üzerinde hem de D-100 üzerinde farklı ağaçlandırma sahalarında yine sizlerle beraber olmuştum." diye konuştu.

Ağaçlandırmayı önemsediklerinin altını çizen Ayaz, "İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı hızla hem gerek kamu kurum kuruluşlarımız gerek sivil toplum kuruluşlarımızın katılımlarıyla, ormandaki arkadaşlarımızın destekleriyle bu çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.