Son Dakika Haberleri: İstanbul Üniversitesi 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı
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İstanbul Üniversitesi 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı

1 saat önce

İstanbul Üniversitesi 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı, 21-23 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

İstanbul Üniversitesi 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı, System.String[]
İstanbul Üniversitesi 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı, 21-23 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Ana teması "Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim" olarak belirlenen konferansta, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve sağlık bilimleri dalları açısından yenilik, girişimcilik ve teknoloji konularının tartışılması amaçlanıyor.
Konferansın genel yönelimi "ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, iş dünyası, kamu kesimi ve STK temsilcilerini bir araya getirerek teknoloji, yenilik, girişimcilik ve Endüstri 4.0 temelli ekonomi yaratarak yükselen ekonomilerin orta gelir tuzağından çıkmalarına ve krizlere karşı kırılgan olmayan ekonomiye sahip olmalarını temin için politikalar-stratejiler geliştirmek" olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:34 Kaynak: AA
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Ekonomi
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