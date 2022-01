İstanbul Üniversitesi, 57 programıyla 60 akreditasyon belgesi aldı - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi (İÜ), akademik ve bilimsel çalışmalarını sürdürdüğü 57 programıyla 60 akreditasyon belgesi aldı.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, bünyesinde bulunan 57 programında 60 akreditasyon belgesine sahip olan üniversitenin çalışmaları, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının değerlendirmelerinde başarılı sonuçlara ulaşıyor.

Söz konusu akreditasyonlar içerisinde, İşletme Fakültesinin 30 programı uluslararası akreditasyon kurulusu olan The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) tarafından akredite edildi.

Öte yandan, 14 programıyla İktisat Fakültesinin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ulaştırma ve Lojistik Fakültesinin tüm programlarının akreditasyon süreci, uluslararası akreditasyon kuruluşu Agency for Quality Assurance (AQAS) tarafından sürdürülüyor. İlahiyat Fakültesinin akreditasyon süreci ise ulusal akreditasyon kuruluşu olan İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) tarafından devam ettiriliyor.

Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının değerlendirmelerinde başarılı bulunan İstanbul Üniversitesinde; İstanbul Tıp Fakültesinin 16 programı, 19 akreditasyon belgesi aldı. Ayrıca, sağlık alanında üniversitenin 60 doktora programı da akreditasyon sürecini yürütüyor.

Fen Fakültesi, 5 programıyla 5 akreditasyon belgesine ulaşırken, İletişim Fakültesi 3 programıyla 3 akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Edebiyat Fakültesinin 2 programı 2 akreditasyon belgesi alırken, Eczacılık Fakültesinin 1 programı da akredite edilerek belge almaya hak kazandı.