İstanbul Üniversitesi basın arşivini paylaştı - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi basın arşivini paylaştı

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 1928-1942 arasında yayınlanmış 55 yerel ve ulusal gazete arşivini erişime açtı.

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İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 1928-1942 arasında yayınlanmış 55 yerel ve ulusal gazete arşivini erişime açtı.


İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi tarihi yerel ve ulusal gazete arşivini internet erişimine açtı. Yapılan bilgilendirmede; Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında yürütülen hizmet ile araştırma yapmak isteyenler için 1928-1942 arasında yayınlanmış 581 bin 106 sayfadan oluşan 55 yerel ve ulusal gazetesini OCR tekniği ile tarayarak sanal dünyaya yükledi.


Kurumun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Basın arşivimiz "Gazeteden Tarihe Bakış Projesi" ile araştırma dünyasının hizmetine sunuluyor. Projede 1928-1942 arasında yayınlanmış 55 yerel ve ulusal gazete (581 bin 106 sayfa) OCR tekniği ile taranarak http://nek.istanbul.edu.tr: 4444/ekos/GAZETE/ adresinden kullanıcı erişimine açıldı. Hayırlı olsun." - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:27 Kaynak: İHA
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