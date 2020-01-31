İstanbul Üniversitesi-Cerrahpa?a Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, koronavirüs hakkında bilgilendirme raporu hazırladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından açıklanan raporda, koronavirüsün insanlar, evcil ve yabani hayvanlarda (yarasa, deve, domuz, kedi, ko¨pek, kemirgen ve kanatlılar) bulunabildiği belirtildi.

Koronavirüslerin dört türde sınıflandırıldığı, insan koronavirüslerinin ilk kez 1960'larda tanımlandığı aktarılan raporda, insanda enfeksiyon etkeni oldugˆu bilinen yedi koronaviru¨s bulunduğu vurgulandı.

C¸in'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün insandan insana yayıldığına değinilen raporda, "Bugu¨ne dek go¨ru¨len 10 bine yakın vakanın bu¨yu¨k c¸ogˆunlugˆu ve vefat eden 200'den fazla vakanın tamamı C¸in'de olmakla birlikte 20 farklı u¨lkede de 2019-nCoV (yeni koronavirüs) enfeksiyonu saptanmıştır. Şu ana kadar bildirilen o¨lu¨m vakalarının c¸ogˆunlugˆunu ileri yaştaki bireyler oluşturmaktadır. Du¨nya Sagˆlık O¨rgu¨tu¨, hastalıgˆın o¨zellikle sagˆlık altyapısı zayıf u¨lkelere yayılmasını engellemek amacıyla 30 Ocak 2020 tarihinde Uluslararası Acil Durum ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, şu ana kadar yapılan çalışmalarda virüsün insandan insana "damlacık" yoluyla bulaştığının görüldüğü, bulaşıcılık süresi ve viru¨su¨n dış ortama dayanma su¨resinin net olarak bilinmediği kaydedildi.

Hastalığın klinik özellikleri

Raporda hastalığın klinik özelliklerine ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, o¨ksu¨ru¨k ve dispnedir (solunum gu¨c¸lu¨gˆu¨). Daha ciddi olgularda; pno¨moni (zatu¨rre), agˆır akut solunum yolu enfeksiyonu, bo¨brek yetmezligˆi ve hatta o¨lu¨m gelişebilir. Agˆır seyirli olguların oranının ve fatalite (o¨ldu¨ru¨cu¨lu¨k) hızının c¸ok yu¨ksek olmadıgˆı şeklinde bir izlenim elde edilmiştir. Mevcut veriler hastalıkta o¨lu¨m oranının yüzde 2 civarında oldugˆunu go¨stermekle birlikte viru¨su¨n genetik yapısında ortaya c¸ıkabilecek degˆişikliklere bagˆlı olarak bu bilgiler farklılaşabilir."

Şu¨pheli hastayla temas durumunda yapılması gerekenler

Virüsle temas durumunda yapılması gerekenlerin anlatıldığı raporda, şunlar kaydedildi:

"2019-nCoV enfeksiyonu şu¨phesi olan bir hastayla temas halindeki sagˆlık c¸alışanlarının, aile u¨yelerinin ve ziyaretc¸ilerin sayısı sınırlanmalı; tu¨m personel ve ziyaretc¸iler de dahil olmak u¨zere hastanın odasına giren tu¨m kişilerin kaydı tutulmalıdır. Hasta asemptomatik olana kadar (belirtiler ortadan kalkıncaya kadar) tu¨m bu o¨nlemlere uyulmalıdır. 2019-nCoV enfeksiyonu ic¸in dogˆrulaması yapılmış veya degˆerlendirmesi devam eden bir kişi ile yakın temas etmiş olanlarda son temaslarından sonraki 14 gu¨n boyunca gu¨nde iki kez ateşlerini o¨lc¸meli, o¨ksu¨ru¨k, solunum sıkıntısı ile titreme, vu¨cut agˆrıları, bogˆaz agˆrısı, baş agˆrısı, ishal, mide bulantısı/kusma ve burun akıntısı gibi digˆer erken semptomların olup olmadıgˆı takip edilmelidir."

Korunma o¨nlemleri

Şu anda 2019-nCoV enfeksiyonunu o¨nleyecek bir aşı olmadığı aktarılan raporda, enfeksiyonu o¨nlemenin en iyi yolunun bu viru¨se maruz kalmaktan kac¸ınmak olduğu vurgulanarak, viru¨su¨n yayılmasını o¨nlemek ic¸in uygulanacak genel o¨nlemler şöyle sıralandı:

"Hastalar kalabalık ortamda bulunmamalı, kalabalık ortamda bulunmaları gerekiyorsa basit cerrahi maske kullanmalıdır. El hijyenine c¸ok dikkat edilmelidir (eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve su yoksa go¨zle go¨ru¨lu¨r kirlenme yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır). Eller yıkanmadan go¨zlere, buruna ve agˆza dokunulmamalıdır. Solunum yolu hastalıgˆı belirtileri (o¨ksu¨ru¨k, hapşırık, nefes darlıgˆı gibi) olan hastalarla maskesiz yakın temastan kac¸ınılmalıdır. O¨ksu¨ru¨rken ve hapşırırken agˆız ve burun mendille kapatılmalı, ardından mendil c¸o¨p kutusuna atılarak eller yıkanmalı, mendil yoksa agˆız ve burun dirsegˆin o¨n yu¨zu¨yle kapatılmalıdır. Sık kullanılan nesneler ve yu¨zeyler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Hasta kişilerin havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanılmamalıdır."