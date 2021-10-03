Üye Girişi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM - Son Dakika

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM

03.10.2021 10:32

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa'da balıklı tedavi ile sedef hastalığına kalıcı çözüm bulunduğu belirtildi.

İSTANBUL Üniversitesi- Cerrahpaşa'da balıklı tedavi ile sedef hastalığına kalıcı çözüm bulunduğu belirtildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde asırlardır yer altındaki kaynak suyla birlikte ortaya çıkan doktor balıkların sedef hastalığına iyi geldiğini biliniyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ise iki aşamalı olarak gerçekleştirdiği tedavi yöntemiyle sedef hastalığına kalıcı çareyi bulduğunu belirtti. Merkez, hem Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden İstanbul'a getirdiği doktor balıklar, hem de ürettikleri larva salgıları ile sedef hastalarını tedavi ediliyor. Kişiye özel küvetlerde gerçekleştirilen tedavi yaklaşık 2 saat sürüyor. Bir hastaya kullanılan balıklar başka bir hastaya kullanılmıyor.

BU YÖNTEMİ DÜNYADA İLK KEZ BİZ UYGULUYORUZ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, Bu balıkların orjinali şu an tıp literatüründe de Sivas Kangal balıkları diye geçiyor. Bu balıkların diğer bir ismi doktor balıklar. Ancak son zamanlarda Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü bu balıkların kültürünü araştırmaya başladı. Biz de bu balıkları oradan temin ediyoruz. ve bu temin ettiğimiz balıklarla sedef hastalarının iki aşamada tedavilerini yapıyoruz. Birinci aşamada balıklar sedef dolayısıyla ciltte oluşan kabukları temizliyor. İkinci aşamada ise bizim ürettiğimiz larvalarından elde ettiğimiz salgıları kullanıyoruz. Bunun nedeni ise Sivas Kangal'a gidip tedavi olan sedef hastalarının hastalıklarının tekrar nüks ettiğini fark etmemiz. Biz bu nüksü önlemek için larva salgılarını kullanıyoruz. Onun için bu tedavi yöntemini iki aşamalı olarak planladık. Bu yöntemin dünyada ilk kez bizim uyguladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim dedi.

HER HASTA İÇİN TEK TEK KÜVETLER YAPTIRDIK

Doktor balıkların su da aktif olan balıklar olduğunu belirten Doç. Dr. Polat, Biz balıkların işlemini 28 derece de yapıyoruz. Oda ısısı ise 30 derece olmalı. Sivas'ta insanların hepsi bir havuza sokuluyor. Ancak burada her hasta için tek tek küvetler yaptırdık. Aynı zamanda bir hasta için kullandığımı balığı başka bir hasta için kullanmıyoruz. Özellikle deri üzerinde temizlik yapan balıkların boyutları 3-5 santimlik ve 3-4 gram olmasına dikkat ediyoruz. Balık derideki kabuğa tutunduğunda bir vakum yapıyor. Vakum esnasında da oraya bir salgı bırakıyor. Şifanın oradan geldiğini düşünüyoruz. Yoksa mekanik olarak kabukları temizlemenin birçok yöntemi vardır. Bu işlem yaklaşık 2 saat sürüyor. Tek el için 25 adet balık koymamız gerekiyor. Tek ayak için ise 50 adet balık koyuyoruz diye konuştu.

SİVAS'TA İNSANLARIN TOPLU HALDE HAVUZA GİRMESİ ENFEKSİYON RİSKLERİNİ OLUŞTURUYOR

Doç. Dr. Polat, sözlerine şu şekilde devam etti Sivas'ta insanların toplu halde havuza girmesi birtakım enfeksiyon risklerini oluşturuyor. Normal bir suya girdiğinizde balık sizden uzaklaşır. Ancak doktor balıkları insanlarla birebir temas eden bir balık türü. Bizim çalışmalarımız sonrası sedef hastalığı tamamen ortadan kayboluyor. Cilt eski rengine dönüyor.

ŞİMDİYE KADAR GİTTİĞİM YERLERDE HİÇ BU KADAR NET BİR TEDAVİ ŞEKLİ GÖRMEMİŞTİM

32 yaşındaki Ömer Demir, 12 yıldır bu hastalık ile uğraşıyorum. Birçok cildiye bölümüne gittim. Birçok krem ve ilaç kullandım. Ancak hiçbiri çözüm olmadı. Yaklaşık 6 aydır İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi görüyorum. Hemen hemen sedef hastalığından kurtuldum. Çok az bir yerde kaldı. Şimdiye kadar gittiğim yerlerde hiç bu kadar net bir tedavi şekli görmemiştim dedi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi 11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim 10:42 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak 10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 09:53 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor 09:46 TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor 09:05 BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak 00:06 Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi 19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi

Son Dakika Haberleri
11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
10:43 Sanki güneşleniyor! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk anbean kamerada
10:41 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim
10:39 Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı
10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak
09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek
09:46 TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor
09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
09:42 Son dakika! İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı
"DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist hakim karşısına çıkıyor         
11:05
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor         
10:53
Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı         
10:40
Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek         
09:58
Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı         
09:48
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti         
09:01
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 11:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA BALIKLI TEDAVİ İLE SEDEF HASTALIĞINA KALICI ÇÖZÜM - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement