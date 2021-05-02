İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI HİZMETE GİRDİ - Son Dakika

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI HİZMETE GİRDİ

02.05.2021 19:51

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkelerinde elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulumuna yönelik proje Avcılar, Cerrahpaşa, Bahçeköy, Büyükçekmece, Sultangazi ve Bakırköy Yerleşkelerinde 7 hizmet noktasının aktif hale getirilmesi ile hayata geçirildi.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa yerleşkelerinde elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulumuna yönelik proje Avcılar, Cerrahpaşa, Bahçeköy, Büyükçekmece, Sultangazi ve Bakırköy Yerleşkelerinde 7 hizmet noktasının aktif hale getirilmesi ile hayata geçirildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, geleceğin ulaşım teknolojisi olarak adlandırılan elektrikli araçlar konusunda çalışmalarını tamamlayarak yerleşkelerinde elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu tamamladı. Bu kapsamda elektrikli araç şarj istasyonları, ikisi Avcılar Yerleşkesi'nde olmak üzere, Büyükçekmece, Bahçeköy, Cerrahpaşa, Sultangazi ve Bakırköy Yerleşkelerinde bulunan 7 hizmet noktasında hizmet vermeye başladı.

ÇEVRE DOSTU PROJELERİYLE ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Elektrikli araç şarj istasyonunda ilk dolum Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce'nin katılımlarıyla Avcılar Yerleskesi'nde bulunan elektrikli araç şarj istasyonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen programda ayrıca Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Tarık Kücükdeniz ve Fatih Atıcı'nın yanı sıra Üniversitenin Daire Başkanları da hazır bulundu. Programda kısa bir açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, gerçekleştirdikleri proje ile geleceğin teknolojisine bugünden hazır olduklarını belirtti. Üniversite olarak birçok alanda önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. İnce, özellikle doğaya saygılı yeşil kampüs hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek geleceğe ve doğaya yatırım olarak gördükleri bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI YÖNETİM ANLAYIŞIMIZLA DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Elektrikli araç şarj istasyonları ile doğaya ve insana saygılı yönetim anlayışı doğrultusundaki faaliyetlerine bir yenisini daha eklediklerini belirten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Üniversitenin bu husustaki yaklaşımını çok önemsediklerini vurguladı. Elektrikli araç teknolojisinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, yakın gelecekte trafiğe çıkan elektrikli araç sayısında büyük artış yaşanacağını belirten Prof. Dr. Nuri Aydın 'Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi bünyesinde öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın birlikte çalıştığı çevre dostu üç araç teknolojisi projesi mevcuttur. Bunlardan birisi, 'Milli Araç Teknolojisi' ifadesi ile Üniversitemizin kuruluş yılının birlikte anıldığı 'MİLAT1453' isimli elektrikli araç geliştirme projesidir. Diğeri ise 'HİDROİST' olarak adlandırdığımız hidrojenle çalışan araç projesidir. Bu yöndeki son proje de 'OTOBİL' ismiyle bilinen otonom araç projesidir. Bütün bu projeler TÜBİTAK, TEKNOFEST ve diğer ilişkili organizasyonlarda çeşitli ödüller almış projelerdir ve Üniversitemizin çevreci araç teknolojisine verdiği önemin birer göstergeleridir. Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde elektrikli araç şarj istasyonlarına olan ihtiyacın artacağı gerçeği ve bu teknolojiler konusunda Üniversitemizde ve kamuoyunda farkındalık oluşması amacıyla yerleşkelerimize şarj istasyonları kurulması konusunda çalışmalara başladık ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI HİZMETE GİRDİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI HİZMETE GİRDİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI HİZMETE GİRDİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI HİZMETE GİRDİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI HİZMETE GİRDİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI HİZMETE GİRDİ

İstanbul Üniversitesi, Büyükçekmece, Cerrahpaşa, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI HİZMETE GİRDİ - Son Dakika


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