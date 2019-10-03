Son Dakika Haberleri: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara

19 dakika önce

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara, System.String[]

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:26 
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