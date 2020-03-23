İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da öğrenciler ve rektör sosyal medya yayınında buluştu - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, üniversitenin resmi Instagram adresinden canlı olarak yayınlanan "Öğrenciler Soruyor, Rektör Cevaplıyor" programında öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle takip edilen programda Prof. Dr. Aydın, uzaktan eğitim süreci ve diğer merak edilen konular hakkında da bilgiler verdi.

Aydın, bir saati aşkın devam eden programda, yayın esnasında gelmeye devam eden soruları da anlık olarak yanıtladı.

Öğrenciler yayın süresince uzaktan eğitim sonrası yaşanacak süreç hakkında da bilgi alırken, sınavlara ilişkin de sorular yöneltti.

"iucrektorcevapliyor@istanbul.edu.tr" adresine öğrenciler tarafından yüzlerce soru gönderildi.