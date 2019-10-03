Son Dakika Haberleri: İstanbul üniversitesi cerrahpaşa'daki hasar havadan görüntülendi
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İstanbul üniversitesi cerrahpaşa'daki hasar havadan görüntülendi

32 dakika önce

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'daki hasar havadan görüntülendi.

İstanbul üniversitesi cerrahpaşa'daki hasar havadan görüntülendi, System.String[]
SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'daki hasar havadan görüntülendi. Görüntülerde fakülte binalarında çatlak ve duvarlarında dökülmeler olduğu görülüyor. Depremin verdiği hasar nedeniyle üniversiteye bağlı bazı fakülte veya yüksek okullarda 22 Ekim'e kadar tatil kararı alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle binalardaki hasarlar

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- İstanbul
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:15 Kaynak: DHA
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