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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, "Hayat eve sığar" sloganıyla Instagram buluşmaları düzenleyecek
6 saat önce
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, "Hayat eve sığar" sloganıyla cumartesi akşamları Instagram buluşmaları düzenleyecek.
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, "Hayat eve sığar" sloganıyla cumartesi akşamları Instagram buluşmaları düzenleyecek.
Öğrencilere ve sağlık çalışanlara moral vermek amacıyla her cumartesi düzenlenmesi planlanan Instagram buluşmalarının ilki yarın akşam yapılacak.
Şarkıcı Ahmet Enes, @iucerrahpasa hesabı üzerinden 20.15'te sevenleriyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:26 Kaynak: AA
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