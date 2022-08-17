Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iç hastalıkları yoğun bakım ünitesi açıldı - Son Dakika
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iç hastalıkları yoğun bakım ünitesi açıldı

17.08.2022 13:43
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iç hastalıkları yoğun bakım ünitesi açıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hizmete alınan İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi ile hastanenin yoğun bakım yatak kapasitesi 111 oldu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hizmete alınan İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi ile hastanenin yoğun bakım yatak kapasitesi 111 oldu.

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesindeki Yoğun Bakım Bilim Dalında kurulan yoğun bakım ünitesi düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta konuşan İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, bugün sadece yoğun bakım ünitesinin açılışını değil, burada eğitim alacak ve birçok uzmanın yetişeceği bir birimi de açtıklarını belirtti.

Kovid-19 sürecinde yoğun bakımların önemi ve buna ihtiyacın ne kadar fazla olduğunun deneyimlendiğini söyleyen Aydın, o süreçte Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin hızlı reaksiyon alarak tüm ameliyathanelerini yoğun bakım ünitesine çevirip hizmeti artırdığını anlattı.

Prof. Dr. Aydın, dahili branşlar için yoğun bakım ünitesinin ve bunun eğitiminin yapılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"10 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisindeki yoğun bakım yatak oranı yüzde 3 nispetindeydi. Bugün bu ünitenin açılışıyla birlikte toplam yoğun bakım yatak kapasitemiz 111 yatağa çıkmış oluyor. ve bu oran yüzde 13 nispetine erişmiş oluyor. Ümit ediyorum ki bu ünite içerisinde bundan sonra ülkemizde yoğun bakım hizmeti verecek yeni uzmanların yetişmesi ve şu anda Türkiye'de tercih sıralamasında da en üst noktada olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin ve uzmanlık sınavlarında en yüksek tercih noktasında olan uzmanlık öğrencilerinin de hak ettiği ve ulaşacağı önemli hedefe ulaşması için de bir altyapıyı sağlamış olacağız."

"Asistanların yoğun bakım deneyimlerini artıracak"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen de gerçekleştirilen açılış ve yoğun bakım ünitesi yatak sayısının artmasıyla hastalara hizmete katkı sağlayacaklarını ve Cerrahpaşa'da yetişen asistanların yoğun bakım deneyimlerinin çok daha fazla olacağı bir döneme başlangıç yapacaklarını ifade etti.

İç hastalıkları kliniği bünyesinde Yoğun Bakım Bilim Dalının da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kurulduğunu dile getiren Gönen, "Yoğun bakım bilim dalı hem uzman yetiştirecek hem yan dal asistanı yetiştirecek hem de bölgeye yoğun bakım alanındaki hizmetlerde ciddi bir artış sağlayacak." dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse de yoğun bakım ünitesinin 13 normal, 2 negatif olmak üzere toplamda 15 yatak kapasiteli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle hizmete açılan yoğun bakım ünitesi gezildi.

Açılışa, Dahili Bilimler Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fuat Hulusi Demirelli, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güniz Meyancı Köksal ve öğretim üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iç hastalıkları yoğun bakım ünitesi açıldı - Son Dakika

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