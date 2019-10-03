İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık...
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni...
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:46 Kaynak: AA
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasına karar verilmiştir."
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