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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık...

1 saat önce

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın:

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasına karar verilmiştir."

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Bakırköy, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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