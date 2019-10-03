İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan...
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin X (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer...
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:46 Kaynak: AA
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin X (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline karar verilmiştir."
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