Son Dakika Haberleri: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan...
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan...

1 saat önce

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin X (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın:

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin X (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline karar verilmiştir."

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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