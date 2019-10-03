İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Avcılar Yerleşkemizde Veteriner...
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:48 Kaynak: AA
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın: "Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir."
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara Avcılar'da, 26 Eylül'deki depremde hasar gören öğrenci yurtları tahliye edilecek Eylül ayında kiralara en fazla yüzde 18,27 oranında zam yapılacak Babacan'ın partisinde yer alacak mı? Hüseyin Çelik, kesin kararını açıkladı