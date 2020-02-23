İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof Dr. Aydın'ın annesi vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof Dr. Aydın'ın annesi vefat etti - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof Dr. Aydın'ın annesi vefat etti

7 saat önce

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın bugün vefat etti.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof Dr. Aydın'ın annesi vefat etti, System.String[]
İSTANBUL Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın bugün vefat etti. Ayşe Aydın'ın cenazesi yarın öğlen Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kozlu Mezarlığında toprağa verilecek.


- İstanbul
Ayşe Aydın, Cerrahpaşa, İstanbul, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:28 Kaynak: DHA
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