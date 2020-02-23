İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof Dr. Aydın'ın annesi vefat etti - Son Dakika

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof Dr. Aydın'ın annesi vefat etti
7 saat önce
İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın bugün vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:28 Kaynak: DHA
İSTANBUL Üniversitesi- Cerrahpaşa
Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın
'ın annesi Ayşe Aydın
bugün vefat etti. Ayşe Aydın'ın cenazesi yarın öğlen Fatih Camii
'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kozlu
Mezarlığında toprağa verilecek.
- İstanbul
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