İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü, sosyal medya canlı yayınında öğrencileriyle buluşacak - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen eğitimler dolayısıyla merak edilenleri öğrencileriyle bir araya geleceği sosyal medya canlı yayınında yanıtlayacak.

Üniversitenin sitesinde yer alan bilgiye göre, "Öğrenciler soruyor Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın cevaplıyor" başlığıyla düzenlenen sosyal medya buluşması, 23 Mart Pazartesi saat 12.00'de "@iucerrahpasa" adlı Instagram hesabından gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Aydın, üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim gören binlerce öğrencisiyle bir araya geleceği yayında, Kovid-19 önlemleri kapsamında ara verilen eğitim süreçlerine dair akıllara takılan soruları cevaplayacak. Ayrıca, yaklaşık 40 bin öğrenciyi bünyesinde barındıran üniversitenin uzaktan eğitim sürecinin nasıl işleyeceğine dair merak edilenler de canlı yayında yanıt bulacak.

Öğrenciler, canlı yayın öncesinde "iucrektorcevapliyor@istanbul.edu.tr" adresi üzerinden sorularını iletebiliyor.