Son dakika haberleri... İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çıkan yangın söndürüldü
23.11.2020 04:49
Son dakika haberler: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Fatih ilçesinde bulunan 4 katlı hastane binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve hastanede görevli personel, hastaları tedbir amaçlı binadan çıkardı. Bazı hastalar ambulanslarla başka birimlere sevk edildi. Daha sonra itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, binadaki dumanın tahliyesi için çalışma yaptı.
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