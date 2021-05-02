İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yerleşkelerine elektrikli araç şarj istasyonları - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yerleşkelerine elektrikli araç şarj istasyonları

02.05.2021 20:42

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yerleşkelerinde elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulumuna yönelik proje, 7 hizmet noktasının aktif hale getirilmesi ile hayata geçirildi.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Yerleşkelerinde elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulumuna yönelik proje, 7 hizmet noktasının aktif hale getirilmesi ile hayata geçirildi.

Gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok alanda öncü rolü üstlenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, geleceğin ulaşım teknolojisi olarak adlandırılan elektrikli araçlar konusunda da çalışmalarını tamamlayarak yerleşkelerinde elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu bitirdi. Bu kapsamda elektrikli araç şarj istasyonları, ikisi Avcılar Yerleşkesi'nde olmak üzere, Büyükçekmece, Bahçeköy, Cerrahpaşa, Sultangazi ve Bakırköy Yerleşkelerinde bulunan 7 hizmet noktasında hizmet vermeye başladı.

Elektrikli araç şarj istasyonunda ilk dolum Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce'nin katılımlarıyla Avcılar Yerleskesi'nde bulunan elektrikli araç şarj istasyonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen programda ayrıca Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Tarık Kücükdeniz ve Fatih Atıcı'nın yanı sıra Daire Başkanları da hazır bulundu. Programda kısa bir açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, gerçekleştirdikleri proje ile geleceğin teknolojisine bugünden hazır olduklarını belirtti. Üniversite olarak birçok alanda önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. İnce, özellikle doğaya saygılı yeşil kampüs hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek geleceğe ve doğaya yatırım olarak gördükleri bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"ÇEVRE DOSTU ÜÇ ARAÇ TEKNOLOJİSİ PROJESİ MEVCUTTUR"

Elektrikli araç teknolojisinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, yakın gelecekte trafiğe çıkan elektrikli araç sayısında büyük artış yaşanacağını belirten Prof. Dr. Nuri Aydın, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi bünyesinde öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın birlikte çalıştığı çevre dostu üç araç teknolojisi projesi mevcuttur. Bunlardan birisi, 'Milli Araç Teknolojisi' ifadesi ile üniversitemizin kuruluş yılının birlikte anıldığı 'MİLAT1453' isimli elektrikli araç geliştirme projesidir. Diğeri ise 'HİDROİST' olarak adlandırdığımız hidrojenle çalışan araç projesidir. Bu yöndeki son proje de 'OTOBİL' ismiyle bilinen otonom araç projesidir" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN BU PROJELER ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER ALMIŞ PROJELERDİR"

Sözlerinin devamında Prof. Dr. Aydın, "Bütün bu projeler TÜBİTAK, TEKNOFEST ve diğer ilişkili organizasyonlarda çeşitli ödüller almış projelerdir ve üniversitemizin çevreci araç teknolojisine verdiği önemin birer göstergeleridir. Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde elektrikli araç şarj istasyonlarına olan ihtiyacın artacağı gerçeği ve bu teknolojiler konusunda üniversitemizde ve kamuoyunda farkındalık oluşması amacıyla yerleşkelerimize şarj istasyonları kurulması konusunda çalışmalara başladık" dedi.

"ATIK PROJESİNİ DE İSTANBUL'DA EN HIZLI UYGULAYAN DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR"

Doğal kaynakları korumak ve çevre duyarlılığının İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın önceliği olduğunu belirten Prof. Aydın, "Üniversitemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesini de İstanbul'da en hızlı uygulayan devlet üniversitesidir. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte yerleşkelerimiz sıfır atık belgesini almaya hak kazanmıştır" diye konuştu.

"YEŞİL VE ÇEVRECİ KAMPÜS HEDEFİMİZ YÖNÜNDE BİR ADIM DAHA ATMIŞ OLDUK"

Son olarak Prof. Aydın, "Yine bu süreçte yerleşkelerimizde kampüs içi ulaşımda kullanılmak üzere, elektrikli scooter dönemini başlattık. Böylece hem öğrenci ve personelimizin kampüs içi ulaşımlarında kolaylık sağladık hem de çevreye duyarlı teknolojilerin özendirilmesi konusundaki çalışmalarımıza bir yenisini eklemiş olduk. Son olarak, elektrikli araç şarj istasyonlarının da faaliyete geçmesiyle birlikte yeşil ve çevreci kampüs hedefimiz yönünde bir adım daha atmış olduk. Gerçekleştirilen bu önemli projenin üniversitemiz mensupları için hayırlı olmasını dilerim" diye belirtti.

(İHA)

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yerleşkelerine elektrikli araç şarj istasyonları
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yerleşkelerine elektrikli araç şarj istasyonları
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yerleşkelerine elektrikli araç şarj istasyonları
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yerleşkelerine elektrikli araç şarj istasyonları

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yerleşkelerine elektrikli araç şarj istasyonları - Son Dakika


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