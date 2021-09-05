İSTANBUL-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÖĞRENCİLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYAMAYACAK - Son Dakika

İSTANBUL Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın taşınacağı binanın Maltepe'de bir plaza olması veliler tarafından protesto edildi. Öte yandan okulun henüz tadilatının bitmemesi nedeniyle öğrenciler yüz yüze eğitime de başlayamayacak.

Kadıköy'ün sembol yapılarından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın bulunduğu Haldun Taner Sahnesi binası depreme dayanıksız raporu olduğu için restore edilmek üzere boşaltıldı. Restorasyonun üç yıl sürmesi planlanırken, yaklaşık bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın nereye taşınacağı ile ilgili açık bir bilgi verilmemişti. İstanbul Üniversitesi, Kadıköy'de Haldun Taner Sahnesi'nde yer alan devlet konservatuvarının 4 bin 250 metrekare kapalı, bin metrekare açık olmak üzere toplam 5 bin 250 metrekarelik alana sahip yeni bir binaya taşınacağını açıklamıştı. Ancak okul Maltepe Gülsuyu'na taşındı. Veli İnsiyatifi çocuklarının 'plaza' tarzı bir okulda eğitim görmemeleri gerektiğini belirterek durumu protesto etti. Maltepe'deki okulun tadilatı ise henüz tamamlanmadı. Yaklaşık 3 ay daha inşaatının süreceği belirtilirken öğrencilerin ilk dönem okula gidemeyeceği ifade edildi. Veliler, öğrencilerin yüz yüze eğitim alamayacak olmasından dolayı tepkili.

"PLAZA KİRALANMAK SURETİYLE OKULUMUZ SÜRGÜN EDİLDİ"

Veli İnisiyatifinden Bülent Pekel, veliler adına Maltepe Gülsuyu'nda bulunan okul önünde basın açıklaması okudu. Pekel, sürecin iyi yönetilemediğini vurgulayarak, "İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Kadıköy Rıhtım'daki yerleşkesinden çıkarılması ile ilgili İBB'nin yaptığı tebligat, yaklaşık bir buçuk yıl önce okulumuza ulaşmıştır. Okulumuzun yeni yeri için İBB'nin teklif ettiği Göztepe 60. Yıl Parkındaki alan ve binalar ile ilgili Rektörlüğümüz tarafından üniversitemizin mimarlarına proje çizdirilmiş ancak sonrasında rektörlük kendi çizdirdiği projeyi yetersiz alan, imar sorunu gibi bahaneler ile reddetmiştir. Bu güne kadar bu konu ile ilgili belgeli ve tatmin edici bir açıklama yapılmamış, İBB, görüşmeleri sürdürmek istediğini, projede kolaylıklar sağlanabileceğini beyan etmesine karşın, konum olarak konservatuvarımız için çok uygun olan Göztepe Parkı projesinde anlaşma sağlanamamıştır. Aradan geçen uzun zaman sonunda, Rektörlüğümüz tarafından Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde imalathane ve işyerlerinin arasında bir plaza kiralanmak sureti ile okulumuz adeta sürgün edilmiştir. Üstelik okulumuzun taşınacağı bir buçuk yıl önce belli olmuşken süreç iyi yönetilememiş, bir devlet binası tahsis ettirilememiştir" dedi.

"YÜZLERCE AİLEYE NEDEN BİLGİ VERİLİP ALINMADI?"

Pekel, öğrencilerin yüz yüze eğitimden mahrum kalacağını belirterek, "Türkiye genelinde okular açıldığı halde bizim okulumuz eğitime başlayamamaktadır. Temel hak ve özgürlükler kapsamında anayasamızın 42. Maddesi gereği teminat altına alınmış eğitim hakkımız çiğnenmekte, anayasaya aykırı hareket edilmektedir. Okulumuzun taşınması sonucu hem branş hem de kültür dersleri öğretmenlerinin birçoğu okulumuzdan ayrıldı. Eğitim kadromuzdaki bu önemli boşluk nasıl doldurulacak? Okulun yeri Kadıköy ilçesinden başka bir ilçeye taşınırken önceden öğrenci ve velilere neden bilgi verilmedi? Okulun yerine göre hayat düzenini şekillendirecek yüzlerce ailenin önceden bilgi alıp karar verme hakkı neden çiğnendi? Bunu kabul etmiyoruz etmeyeceğiz" diye konuştu.

"HERKES YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPIYOR BİZİM OKULUMUZ AÇILMIYOR"

Öğrenci velisi Doğuhan Ertem ise "Online eğitime devam edeceğimiz bize resmi olarak tebliğ edilmedi. Aylardır önce okul binasının yerinin belli olmasıyla ilgili verdiğimiz bir mücadele vardı. Bu gördüğünüz mahalledeki bu plazaya benzer yer kiralandı. Buranın da tadilatı yetişmiyor muhtemelen bu ilk döneme kadar eğitim göremeyeceğiz. Milli Eğitim mevzuatına aykırı bir durum söz konusu çünkü herkes yüz yüze eğitim yapıyor bizim okulumuz açılmıyor. Özellikle bu konuda sesimizi duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEMEL EĞİTİM HAKKINDAN MAHRUM KALIYORUZ"

Veli İnisiyatifinden Tanem Dalayan, çocuğunun yüz yüze eğitim alması gerektiğini talep ederek, "Bu sadece bizim sorunumuz değil bu konuda yetkili olan tüm kurumların sorunu. Temel eğitim hakkından yoksun kalıyoruz. Sanat eğitimi bir yana binanın sanat okuluna uygun olmaması ayrı bir yana biz temel eğitim hakkından mahrum kalıyoruz. Köylerde bile taşımalı eğitimde hiçbir çocuk açıkta kalmazken bizim çocuklarımız okula gidemeyecek. Biz ne yapalım?" dedi.