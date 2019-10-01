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İstanbul Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi binası boşaltılıyor

59 dakika önce

İstanbul Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi binası boşaltılıyorİSTANBUL - İstanbul Valiliği'nin kararının ardından İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesi binaları boşaltılmaya başlandı.

İstanbul Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi binası boşaltılıyor

İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nin kararının ardından İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesi binaları boşaltılmaya başlandı.

İstanbul Valiliği, depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesi'nin 7 binası için tahliye kararı verildiğini açıkladı. Kararın ardından Fakülte binaları boşaltılmaya başlandı. Öğretim görevlileri ve öğrenciler binadaki eşyalarını toparlarken, bazıları ise son kez kapı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Fakültede eşyalarını toplayan bir öğrenci, "Derslere üzerimize yıkılacak diye korkarak giriyorduk. Tahliye kararı için mutluyuz" dedi.

İstanbul Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi binası boşaltılıyor

İstanbul Üniversitesi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:39 Kaynak: İHA
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