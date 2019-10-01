Son Dakika Haberleri: İstanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi öğrencileri eşyalarını toplamaya başladı
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İstanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi öğrencileri eşyalarını toplamaya başladı

1 saat önce

İSTANBUL Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, eşyalarını toplamaya başladı.

İstanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi öğrencileri eşyalarını toplamaya başladı, System.String[]
İSTANBUL Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, eşyalarını toplamaya başladı.
Tahliye kararının ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri binada bulunan eşyalarını toplamaya başladı. Öğrencileri Beyazıt'ta bir binaya geçeceklerini tahmin ettiklerini söyledi.


İstanbul Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:23 Kaynak: DHA
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