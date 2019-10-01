İstanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi öğrencileri eşyalarını toplamaya başladı
1 saat önce
İSTANBUL Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, eşyalarını toplamaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:29 Kaynak: DHA
İSTANBUL Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, eşyalarını toplamaya başladı.
Tahliye kararının ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri binada bulunan eşyalarını toplamaya başladı. Öğrencileri Beyazıt'ta bir binaya geçeceklerini tahmin ettiklerini söyledi.
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