Son Dakika Haberleri: İstanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi'nden eşyalarını alıyorlar
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İstanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi'nden eşyalarını alıyorlar

35 dakika önce

Kamera Güven USTA İstanbul DHAİstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamanın ardından Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bugün tahliye ediliyor.

Kamera Güven USTA İstanbul DHA

İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamanın ardından Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bugün tahliye ediliyor. Sabah erken saatlerde binaya gelen, öğrenciler, doktorlar, hemşireler ve hastane personeli kişisel eşyalarını toplamaya başladı.

Tahliye kararının ardından öğrenciler ve hastane çalışanların eşyalarını valizlere, kolilere, market arabalarına ve poşetlere doldurarak taşıdı. Fakülte girişince ise güvenlik görevlileri eşyalarını almaya gelenleri imza karşılığı içeri aldı. Binadan öğrencilerin ve çalışanların kişisel eşyalarını almasının ardından, eğitimde ve tedavide kullanılan cihazların çıkarılacağı öğrenildi.

Hastanede çalışan personelin bazılarının ise eşyalarını koydukları poşetlerle kaldırımda oturarak bekledikleri görüldü.

Eşyalarını toplayan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Ozan Erişçi, Çok eşyamız vardı dolaplarımızda, hepsini topladık ama zor oldu toplamamız. Deprem olduğu zaman bende buradaydım baya korktum. Bize dün haber verildi, Sultangazi'ye gönderdiler birinci sınıf öğrencilerini. Bir diğer birinci sınıf öğrencisi Sinan Uz ise Yeni aldığımız ders için gerekli eşyalarımız vardı. Onları aldık. Demek ki burada kullanmak nasip değilmiş dedi.

İstanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi'nden eşyalarını alıyorlar

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:05 Kaynak: DHA
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