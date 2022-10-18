İstanbul Üniversitesi ile Cezayir'deki 9 üniversite arasında iş birliği anlaşması - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi ile Cezayir'deki 9 üniversite arasında iş birliği anlaşması

18.10.2022 20:38

İstanbul Üniversitesi ile Cezayir'deki 9 üniversite arasında bilimsel alanda iş birliği amacıyla anlaşma imzalandı.

İstanbul Üniversitesi ile Cezayir'deki 9 üniversite arasında bilimsel alanda iş birliği amacıyla anlaşma imzalandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın da aralarında bulunduğu üniversite rektörlerinden oluşan Türk Yükseköğretim Heyeti, Cezayir Yükseköğretim Bakanlığının daveti üzerine bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, YÖK Başkanı Özvar ile Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Kemal Biddari'nin huzurunda İstanbul Üniversitesi ile Cezayir'in en köklü 9 üniversitesi arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

YÖK Başkanı Özvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Kemal Bidari'nin daveti üzerine Cezayir'de bulunuyoruz. Burada bulunmamızın en önemli nedeni Türkiye ile Cezayir arasında yükseköğretime dair iş birliklerini daha da ileriye taşımaktır." dedi.

Her iki ülkenin üniversitelerinin birlikte pek çok sahada iş birliği yapabileceğine ve birlikte çalışabileceğine inandığını vurgulayan Özvar, "Şu anki yükseköğretime ilişkin ilişkilerimizin düzeyi çok tatmin edici değil. Her iki ülke yöneticileri olarak biz bu ilişkileri daha ileriye taşımak için buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Özvar, Cezayirli Bakan Biddari'ye teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Dost ve kardeş Cezayir ile Türkiye arasında inşallah yakın gelecekte bilimsel araştırma, teknopark, bilimsel yayın, öğrenci-öğretim elemanı hareketliliği gibi yükseköğretimi ilgilendiren pek çok konuda önemli iş birliklerini hayata geçirmiş olacağız."

Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Biddari de YÖK Başkanı Özvar ile heyetini Cezayir'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Abdulmecid Tebbun'un direktifleri doğrultusunda bugün burada İstanbul Üniversitesi ile 9 Cezayir üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzaladık." dedi.

Söz konusu anlaşmaların hayata geçirilmesi için bir kontrol komitesinin oluşturulduğunu vurgulayan Biddari, "Yaptığımız iş birliği anlaşmalarıyla sadece ülkelerimiz düzeyinde değil aynı uluslararası düzeyde de hem bilimsel araştırma hem de inovasyon konusunda önemli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Bu adımla sosyal ve ekonomik alanda her iki ülke halklarının refah düzeylerinin yükselmesine bilimsel bir katkı sağlanacağını ifade eden Biddari, bu bağlamda teknoloji, bilimsel araştırma ve inovasyon alanında önemli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Cezayir Yükseköğretim Bakanlığının daveti üzerine bugün Cezayir'e gelen YÖK Başkanı Özvar ile heyeti, çeşitli temasların ardından cuma günü ülkeden ayrılacak.

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Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi ile Cezayir'deki 9 üniversite arasında iş birliği anlaşması - Son Dakika

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