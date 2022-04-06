İstanbul Üniversitesi ile Finansal Kurumlar Birliği protokol imzaladı - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi ile Finansal Kurumlar Birliği protokol imzaladı

06.04.2022 10:30
İstanbul Üniversitesi ile Finansal Kurumlar Birliği protokol imzaladı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ile Finansal Kurumlar Birliği (FKB) arasında "FKB Endeksi" oluşturulmasına ilişkin protokol imzalandı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ile Finansal Kurumlar Birliği (FKB) arasında "FKB Endeksi" oluşturulmasına ilişkin protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca FKB bünyesinde işletilen Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'nde (MFKS) ve Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi'nde (FKSTS) yer alan veriler ile FKB bünyesinde raporlama ve istatistik faaliyetlerinde kullanılan diğer verilerden hareketle FKB Endeksi ve alt endeksler üretilmesi hedefleniyor.

Protokol imza töreninde konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel faaliyetler ve topluma sunduğu katkılar açısından dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ilk 10'a giren araştırma üniversitelerinden biri olarak, 77 uygulama araştırma merkezi, 145 araştırma laboratuvarı, 783 araştırma projesi, üniversiteler arasında en çok başvuru ve tescilli patent ile ülkeye ve topluma yaptıkları katkıyı en üst düzeye çıkarma gayreti içinde olduklarını anlatan Ak, "Ülkemizde finans sektörünün önemli temsilcilerinden olan FKB ile gerçekleştireceğimiz bu endeks projesi ile ekonomik ve finansal gelişmelerin ne yönde gelişme gösterdiğine ve gösterebileceğine ilişkin olarak anlamlı sonuçları elde etmiş olacağız. Bu proje ile elde edilecek FKB Endeksi ve alt endekslerinin, gözlemlenen ve sonuçları piyasa aktörleri tarafından yorumlanan önemli endeksler olacağına inanmaktayız." ifadelerini kullandı.

FKB Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Eke ise tüm üye şirketleriyle misyonlarına ve sorumluluklarına sahip çıkarak reel sektörün, ihracatçının, KOBİ'lerin, tüketicilerin iş ortağı olarak finansman ihtiyaçlarına çözüm ürettiklerini bildirdi.

Birliğin kuruluşu olan 2013 yılından bu yana reel sektör ve tüm paydaşların yararlanabileceği FKB Endeksi oluşturulmasının öncelikli hedefleri arasında olduğuna işaret eden Eke, bu hedefi İÜ ile gerçekleştirmenin ilk adımını atmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

MFKS'de 43 milyonun üzerinde belge bulunuyor

Eke, 6361 sayılı Kanun uyarınca birlik bünyesinde kurulmuş, dijitalleşmeye verilen önemle ilave fonksiyonlar eklenerek 2015 yılından bu yana faaliyetine devam eden MFKS ve FKSTS verilerinin endeks oluşumuna önemli girdi sağlayacağına dikkati çekti.

Banka ve faktoring şirketlerine temlik edilen ticari alacakları ve ödeme araçlarını kayıt altına alan MFKS'de bugüne kadar 43 milyonun üzerinde belge bulunduğunu kaydeden Eke, "Finansal kiralama şirketleri, katılım, yatırım ve kalkınma bankalarının imzaladıkları finansal kiralama sözleşmelerini kayıt altına alan ise FKSTS'de ise bugüne kadar 140 binin üzerinde sözleşme tescil edilmiştir. Söz konusu iki sistemden alınacak anlık veriler ile oluşturulacak endeksin, Türkiye'de ticaretin nabzını ve yatırım eğilimini ölçümleyen öncü gösterge olmasını hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından İÜ Rektörü Prof. Dr. Ak ile FKB Başkanı Eke protokolü imzaladı.

Proje, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Sırma'nın yürütücülüğünde, İktisat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Şeker, Doç. Dr. Arif Saldanlı, Doç. Dr. Hakan Bektaş, Doç. Dr. Özgün Burak Kaymakçı, Dr. Öğretim Üyesi Şenol Emir ve Araştırma Görevlisi Dr. Sümeyra Uzun tarafından gerçekleştirilecek. ???????

İstanbul Üniversitesi ile Finansal Kurumlar Birliği protokol imzaladı

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İstanbul Üniversitesi, Araştırma, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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