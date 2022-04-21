İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler arasında gerginlik - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler arasında gerginlik

21.04.2022 23:07
İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler arasında gerginlik

İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında gerginlik yaşandı. Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Öğrenci gruplarının arasına adeta duvar ören polis ekipleri, yaşanabilecek bir kavganın önüne geçti. Karşılıklı slogan atan öğrenciler, bir süre sonra dağıldı. - İSTANBUL

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İstanbul Üniversitesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler arasında gerginlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler arasında gerginlik - Son Dakika
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