İstanbul Üniversitesi'nde skandal iddia: Mezuniyet töreninde hukuk birincisine konuşma yaptırılmadı - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi'nde skandal iddia: Mezuniyet töreninde hukuk birincisine konuşma yaptırılmadı

05.08.2023 10:26

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Ay, mezuniyet töreninde bölüm birincisine tanınan konuşma hakkının kendisine verilmediğini öne sürdü. Konuşma metnini paylaşan Ay'ın, 28 Şubat'a ve Necmettin Erbakan'a atıf yapması dikkat çekiliyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde skandal bir iddia ortaya atıldı. Hukuk bölümü birincisi olan Muhammet Emin Ay, törende birincilere tanınan konuşma hakkının kendisinden esirgendiğini belirtti. Öğrencinin konuşmasında 28 Şubat dönemine ve Necmettin Erbakan'a atıflar yaptığı görülürken, okuldan ise henüz bir açıklama gelmedi.

PLANLADIĞI KONUŞMAYI PAYLAŞTI

Öte yandan Ay, sosyal medya hesabından yaptırılmayan konuşmasını paylaştı. Metinde şu ifadeler yer aldı: "Sayın bakanım, sayın dekanım, kıymetli hocalarım, değerli misafirler ve sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında bu konuşmayı yapmanın gururunu yaşıyor ve bu nedenle Allah'a hamd ediyorum. Bidayeti parlak olanın nihayetinin de parlak olacağı düşüncesiyle 4 sene önce bismillah diyerek başladığım hukuk fakültesini sonunda da besmele ile bitirebilmek nasip oldu. Hukuk fakültesini; kendime çizdiğim yoldan sapmadan, kendi kimliğimi kaybetmeden bitirebilmek, nezdimde 4 sene boyunca almış olduğum notlardan çok daha kıymetlidir.

ERBAKAN'A ATIF YAPTI

Kanaatimce, hukukçular olarak göz önünde bulundurmamız gereken bir diğer husussa içinde bulunduğumuz toplumun yapı dinamikleridir. Bir hukukçu, ideolojisi ne olursa olsun hukuku içinde bulunduğu toplumun kültüründen ayrı olarak düşünmemelidir. Batı'nın evrensel olarak dayattığı birçok değerin aslında evrensel olmadığı, hatta bunların bizim toplum yapımızla taban tabana zıtlıklar içerdiği yadsınamaz bir gerçektir. Prof. Dok. Necmettin Erbakan'ın da söylediği gibi bu milletin külüne üflesen altından iman çıkacaktır. İslam dini bu aziz toprakların vazgeçilemez bir parçasıdır ve fakültemizin kapısındaki fetih müjdesi ayetleri de bunun nişanesidir.

"ÜLKEMİZ, TOPLUM YAPISINI YOK SAYAN 28 ŞUBAT SÜRECİNE MARUZ KALDI"

Daha, yakın bir süre evvel ülkemiz, toplum yapısını yok sayan 28 Şubat sürecine maruz kaldı. Öncesi ve sonrasıyla bu dönemin oluşturduğu travmaların ve bıraktığı izlerin silinmediğinin en yakın şahitlerinden olduğumu; mezuniyetin 4 ağustosta yapılacağı haberini ailemle paylaştığımda annemin mezuniyete gelip gelemeyeceğini bana sormasıyla bir kez daha derinden hissettim. 28 Şubat sürecinin bırakmış olduğu iz nedeniyle taşımasından onur ve gurur duyduğum çarşafından dolayı zamanında atıldığı İstanbul Üniversitesine evladının mezuniyet törenine gelemeyeceğini düşünmüştü. Annem, İstanbul Üniversitesinde Fen Fakültesi biyoloji bölümü son sınıf öğrencisiyken başörtüsü yasağı nedeniyle okulu bırakmak mecburiyetinde kaldı. Bugün ona yarım bıraktırılan İstanbul Üniversitesinin, Hukuk Fakültesini birinci olarak bitirmenin haklı gururunu yaşıyor, bu nedenle bu konuşmamı anneme atfetmek istiyorum. Hamdusenalar olsun ki isminde ikna özünde icbar olan odalar bir daha asla açılmamak üzere kapandı. Artık bu gibi hukuksuz durumların önünde durmak bizim boynumuzun borcudur.

Bizler İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları olarak bulunduğumuz her yerde; davranışlarımızla, sözlerimizle, duruşumuzla ve tavrımızla çevremizi etkilemeye ve insanlığa faydalı bir şeyler katmaya odaklanmalıyız. Allah, bize bahşedilen imkanları ve nimetleri onun rızasına uygun olarak kullanabilmemizi nasip eylesin. Bütün mezunlarımızı başarılarından ötürü kutluyor, meslek hayatımızda adaletten sapmamamızı temenni ediyorum. Sözlerimi Necip Fazıl'ın bir bendi ile bitirmek istiyorum: Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte! ölsek de sevinin, eve dönsek de! Sapma bu tekerlek kalır tümsekte! Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!"

Mesut Şahin
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Eğitim İstanbul Üniversitesi'nde skandal iddia: Mezuniyet töreninde hukuk birincisine konuşma yaptırılmadı - Son Dakika


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