İstanbul üniversitesi'nde yemek protestosu sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul üniversitesi'nde yemek protestosu sürüyor - Son Dakika

İstanbul üniversitesi'nde yemek protestosu sürüyor

6 saat önce

İSTANBUL Üniversitesi'nde yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı tepki gösteren öğrencilerin eylemleri devam ediyor.

Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA - İSTANBUL Üniversitesi'nde yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı tepki gösteren öğrencilerin eylemleri devam ediyor. Beyazıt kampüsü içerisinde toplanan öğrenciler yürüyüş yaparak kararı protesto etti. Grup, daha sonra Beyazıt kampüsü önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, Kahvaltı öğününün kaldırılması, indirimli öğün hakkının elimizden alınmayarak üç öğün devam etmesi, dönem başında yapılan yemek zammının geri çekilmesini istiyoruz denildi. Basın açıklamasından sonra grup, yemekhanenin önüne kadar yürüdü. Burada slogan atan grup, daha sonra olaysız dağıldı.

İstanbul üniversitesi'nde yemek protestosu sürüyor

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:50 Kaynak: DHA
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