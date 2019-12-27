İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYIN MAĞDURU GENÇ KIZDAN AÇIKLAMA - Son Dakika
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYIN MAĞDURU GENÇ KIZDAN AÇIKLAMA

6 saat önce

İSTANBUL Üniversitesi'ne doktora jüriliği için gelen profesör Atilla Girgin'in sözlü taciz ve fiziksel şiddetine uğradığını öne süren M.Ç. (22) yaşananları anlattı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYIN MAĞDURU GENÇ KIZDAN AÇIKLAMA, System.String[]

İSTANBUL Üniversitesi'ne doktora jüriliği için gelen profesör Atilla Girgin'in sözlü taciz ve fiziksel şiddetine uğradığını öne süren M.Ç. (22) yaşananları anlattı.

Görüntüsünün yayınlanmasını istemeyen M.Ç. "Dekanlık katında S.Ç. ile otururken; okulumuz hocası ve bir öğrencisiyle Atilla Girgin dekanlık katına çıktı. Çıkar çıkmaz iki üç adım attıktan sonra merdivenlere gelmeden eliyle S.Ç.'nin eteğini gösterdi. 'Bu ne hal, böyle giyinemezsin' dedi. Hakarete uğrayan S.Ç. çok normal olarak şoka girdi. Ben de 'Nasıl giyinemez bundan size ne' dedim. O da 'Hayır efendim burası okul, okul kuralları var. Burası pavyon değil, giyinemez' dedi. Çıkışmaya başladı ve sesini yükseltti. Ben de 'Hangi okulun kuralları, hangi yönetmelikte bu kural var' sorusunu yöneltince o da küfür etmeye başladı" dedi.

"YUMRUK ATMAYA ÇALIŞTI"

Girgin'in üzerine yürüdüğünü öne süren M.Ç. "Bana bağırmaya devam etti. 'Kimliğini vereceksin, bana böyle efelenemezsin' diyerek çeneme dokundu. Ben de kimliğimi vermedim, direttim. O esnada bir öğrenci Girgin'i kolundan tuttu ve geri çekti. Kolundan tutunca daha da şahlandı, elini kaldırdı ve yumruk atmaya çalıştı. Üzerime yürüdüğü kameralarda da var." diye konuştu.

"OKULA GİRMESİ YASAKLANDI"

Sosyal medyadan büyük destek gördüklerini de kaydeden M.Ç. "Bu hoca geçen yıl da yüksek lisans öğrencileriyle sorun yaşamış, öğrenciler de hakkında şikayetçi olmuştu. Bu yaşadığımız olaydan sonra da artık İstanbul Üniversitesi'ne kapıdan girmesi bile yasaklandı. Bunu bize okul yönetimi söyledi. Atilla Girgin'in Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki bütün jürilikleri ve yüksek lisans tez danışmanlığı görevlerinin hepsi iptal edildi. Artık okula misafir olarak bile giremeyecek, okul böyle bir karar aldı" diye konuştu.

M.Ç. "Bu olay münferit bir olay değildir. Kadının mini eteği ve pavyon muhabbetinden hakaretlere kadar hepsi cinsiyetçiliktir. Girgin hakkında suç duyurusunda önümüzdeki günlerde bulunacağız" şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ve fakültemizin, öğrenci odaklı anlayışı ve bilim etiğine tam bağlılık yönündeki değerleri çerçevesinde, yaşanan bu durumun tasvip edilmesi mümkün değildir. Dekanlığımız, konuyla ile ilgili tüm süreçlerin takipçisi olacaktır" denilmişti.

Görüntü Dökümü:

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İstanbul Üniversitesi'nden genel görüntü


İstanbul Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:32 Kaynak: DHA
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