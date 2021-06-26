İstanbul Üniversitesi'ndeki YKS'ye geç kalan 2 öğrenci içeriye alınmadı - Son Dakika

İSTANBUL Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Kapılar kapandıktan sonra gelen 2 öğrenci ise sınav binasına alınmadı.

Görevliler sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek öğrencileri içeri aldı. Okul bahçelerinde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçti. Görevliler tarafından da sık sık uyarılan öğrenciler içeri girmeden dezenfektan kullandı. Ailelerin heyecanı ise uzun süre devam etti. Bazı veliler sınav boyunca Kur'an-ı Kerim okudu, bazıları ise sınava giriş anını cep telefonuyla görüntüledi. Sınav binasına yalnız gelen öğrenciler, eşyalarını kendileri için kurulan emanet noktasına bıraktı. Sınavın başlamasına 15 dakika kala kapılar kapandı, veliler üniversite çevresinden uzaklaştırıldı.

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