İstanbul Üniversitesi\'nden İsrail\'e boykot kararı

Gazze'de 1,5 aydır katliam yapan İsrail'e bir tepki de İstanbul Üniversitesi'nden geldi. Zehir zemberek bir açıklama yapan üniversite, İsrail'i ve İsrail'e destek veren firmaları boykot etme kararı aldı.

"TERÖRİST ÜLKEYE DESTEK VEREN MARKALARI REDDEDİYORUZ"

İstanbul Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vicdanını ve insafını rafa kaldırmış, kadın, erkek, yaşlı, genç, bebek, çocuk demeden katleden, resmen soykırım yaparak insan haklarını ayaklar altına almış bir ülkeye destek verenleri en başta bilim reddeder. Biz de üniversite olarak terörist ülkeye her türlü destek veren tüm şirket, kurum ve markaları tamamıyla reddediyoruz." denildi.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.