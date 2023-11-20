 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Üniversitesi'nden İsrail'e boykot kararı - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi'nden İsrail'e boykot kararı

İstanbul Üniversitesi, günlerdir Gazze'yi bombalayarak yerle bir eden İsrail'i boykot etme kararı aldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Terörist ülkeye her türlü destek veren tüm şirket, kurum ve markaları tamamıyla reddediyoruz." denildi.

İstanbul Üniversitesi\'nden İsrail\'e boykot kararı
20.11.2023 17:50  - Güncelleme: 18:20

Gazze'de 1,5 aydır katliam yapan İsrail'e bir tepki de İstanbul Üniversitesi'nden geldi. Zehir zemberek bir açıklama yapan üniversite, İsrail'i ve İsrail'e destek veren firmaları boykot etme kararı aldı.

"TERÖRİST ÜLKEYE DESTEK VEREN MARKALARI REDDEDİYORUZ"

İstanbul Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vicdanını ve insafını rafa kaldırmış, kadın, erkek, yaşlı, genç, bebek, çocuk demeden katleden, resmen soykırım yaparak insan haklarını ayaklar altına almış bir ülkeye destek verenleri en başta bilim reddeder. Biz de üniversite olarak terörist ülkeye her türlü destek veren tüm şirket, kurum ve markaları tamamıyla reddediyoruz." denildi.

İstanbul Üniversitesi'nden İsrail ürünlerine boykot kararı

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk, Eğitim, Yaşam, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İstanbul Üniversitesi'nden İsrail'e boykot kararı - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
17:56 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bulunan bir binayı bombaladı
17:50 İstanbul Üniversitesi'nden İsrail'e boykot kararı
17:04 Nişanlısının eski kocasını vuran radyocu tutuklandı
16:44 Hamit Altıntop'un maçın önüne geçen karesi Ahmet Çakar'ı çıldırttı
16:42 AB'nin ikiyüzlülüğünün kanıtı! Josep Borrell, katliam yapan İsrail sorusunu geçiştirip Hamas'ı yerden yere vurdu
16:40 Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale getirildi
16:34 Asansörde ölü bulunmuşlardı! Anne ve kızını öldüren katil, cinayetin nedenini soğukkanlılıkla anlattı
16:29 Futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen banka müdürü hakim karşısında
16:20 Türkiye'nin adı devlerin arasında var mı? EURO 2024'te 1. torba netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2023 19:35:48. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi'nden İsrail'e boykot kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement