İstanbul Üniversitesi öğrencileri Diyarbakır'a hayran kaldı

İstanbul Üniversitesinden 40 öğrenci, akademisyenler eşliğinde gezdikleri Diyarbakır'a hayran kaldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden öğrenciler ve öğretim üyeleri, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını ziyaret etmek için Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğü ile iletişime geçti.

Rektörlüğün daveti üzerine kente gelen öğrenciler ve akademisyenler, DÜ öğretim üyeleri eşliğinde, merkez Sur ilçesindeki, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Cahit Sıtkı Tarancı ile Ahmet Arif müzeleri ve tarihi İçkale'yi gezdi.

Gezide öğrencilere kentin tarihi ile ilgili bilgi verildi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim ve kültürel amaçlı, Türkiye'nin farklı bölgelerine geziler düzenlediklerini, bu yıl da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini gezmek için planlama yaptıklarını söyledi.

DÜ'nün desteğiyle, Diyarbakır'a geldiklerini ifade eden Şaban, bu sayede kentin tarihi mekanlarını yerinde görme fırsatı bulduklarını belirtti.

Şaban, "Burada kaldığımız süre içinde kentin tarihi yerlerini gezeceğiz. Öğrencilerimizin, ülkemizin farklı kültürlerini, yaşam tarzlarını ve zenginliğini görmeleri için bu tür geziler düzenliyoruz. Diyarbakır çok kadim, büyük ve derin bir tarihe sahip. Bu, bizi ve öğrencilerimizi etkiliyor. Diyarbakır'a herkesin gelmesini tavsiye ederim. Buraların kesinlikle gezilip, görülmesi gerekiyor." dedi.

Öğrencilerden Güney Koreli Sunsu Park da kenti çok beğendiğini belirterek, Güneydoğu kültürünü tanımak açısından bu gezinin çok güzel geçeceğine inandığını ifade etti.

Yusuf Süleyman Özuğurlu, ilk kez geldiği kentin çok zengin bir tarihe sahip olduğunu dile getirerek, herkese Diyarbakır'ı görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Özuğurlu, Diyarbakır'ı çok beğendiğini anlatarak, "Aileniz, arkadaşlarınız ve dostlarınızla gezebileceğiniz güzel bir şehir. Eğlenceli bir kent, hiç sıkılmıyorsunuz." diye konuştu.

Yeliz Arslan, kentin tarihi zenginliğine hayran kaldıklarını aktararak, "Doğuda görmemiz gereken çok fazla değerimiz var. Buraları gelip yerinde görmek bizim için çok ayrı bir deneyimdi. Özellikle Körtik Tepe beni çok etkiledi. Birçok tarihi eser var. Hepsinin görülmesi gerekiyor. Bu değerlere sahip çıkılması lazım." ifadelerini kullandı.

"Medyada görünenin aksine burada çok güzel bir ortam var." diyen Arslan, "Herkes yardımsever. Çarşıya çıktığımızda bize birçok ikramda bulundular. Kenti gördüğümüz için çok memnunuz." dedi.