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İstanbul Üniversitesi öğrencileri intihar eden arkadaşları Sibel Ünli'yi andı
6 saat önce
İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bir kaç gün önce yaşamına son veren arkadaşları Sibel Ünli'yi anmak için Beyazıt Kampüsü'nde toplandı.
İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bir kaç gün önce yaşamına son veren arkadaşları Sibel Ünli'yi anmak için Beyazıt Kampüsü'nde toplandı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:30
Son Dakika İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı Ahmet Davutoğlu, intihar eden Sibel Ünli için konuştu: Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız 'Sadece 1 liram kaldı' paylaşımı yapan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ağabeyi konuştu Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?