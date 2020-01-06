İstanbul Üniversitesi öğrencileri intihar eden arkadaşları Sibel Ünli'yi andı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul Üniversitesi öğrencileri intihar eden arkadaşları Sibel Ünli'yi andı - Son Dakika Dünya

İstanbul Üniversitesi öğrencileri intihar eden arkadaşları Sibel Ünli'yi andı

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bir kaç gün önce yaşamına son veren arkadaşları Sibel Ünli'yi anmak için Beyazıt Kampüsü'nde toplandı.

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İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bir kaç gün önce yaşamına son veren arkadaşları Sibel Ünli'yi anmak için Beyazıt Kampüsü'nde toplandı. View on euronews

İstanbul Üniversitesi öğrencileri intihar eden arkadaşları Sibel Ünli'yi andı

İstanbul Üniversitesi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:30 
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Son Dakika

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