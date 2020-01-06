İstanbul Üniversitesi öğrencileri intihar eden arkadaşları Sibel Ünli'yi andı

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bir kaç gün önce yaşamına son veren arkadaşları Sibel Ünli'yi anmak için Beyazıt Kampüsü'nde toplandı.

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İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bir kaç gün önce yaşamına son veren arkadaşları Sibel Ünli'yi anmak için Beyazıt Kampüsü'nde toplandı. View on euronews

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