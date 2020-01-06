İstanbul Üniversitesi öğrencileri Sibel Ünli için toplandı - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi öğrencileri Sibel Ünli için toplandı

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri, Samatya'da denizde cesedi bulunan ve intihar ettiği bildirilen Sibel Ünli için bir araya geldi.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri Sibel Ünli için toplandı, System.String[]

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri, Samatya'da denizde cesedi bulunan ve intihar ettiği bildirilen Sibel Ünli için bir araya geldi.

Beyazıt Kampüsü önünde toplanan öğrenciler, "Sibel'i unutmayacağız" yazılı pankart açarak, çeşitli sloganlar attı.

Öğrenciler adına açıklama yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ezgi Çetinkaya, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin sıra arkadaşları olduğunu söyledi.

Ünli ile aynı amfilerde ders gördüklerini, aynı bahçede dolaştıklarını ve aynı kantin sırasında beklediklerini belirten Çetinkaya, arkadaşları Ünli'nin psikolojik sorunlar yaşasa da gülmeyi, şakalaşmayı hiç bırakmadığını ifade etti.

Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Sibel ekmeği için direnen işçinin, en temel hakları için mücadele eden üniversitelilerin, şiddete ve ayrımcılığa maruz bırakılan hayvanların yanındaydı. Sibel'in sıra arkadaşları İÜ öğrencileri olarak hiçbir arkadaşımızın ayrımcılık, geleceksizlik, geçim sıkıntısı ve gündelik sıkıntılar nedeniyle yalnız kalmasına izin vermeyeceğiz. Sibel'i asla unutmayacağız."

Gruptakiler, daha sonra dağıldı.

İstanbul Üniversitesi, Çetinkaya, Samatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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