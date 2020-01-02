İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz - Son Dakika Dünya

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz

7 saat önce

İstanbul Üniversitesi yemekhanelerinden kahvaltı menüsünün kaldırılarak öğle ve akşam yemeklerine zam yapılmasına öğrencilerin tepkisi sürüyor.

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İstanbul Üniversitesi yemekhanelerinden kahvaltı menüsünün kaldırılarak öğle ve akşam yemeklerine zam yapılmasına öğrencilerin tepkisi sürüyor.View on euronews

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz

İstanbul Üniversitesi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:51 
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