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İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz
7 saat önce
İstanbul Üniversitesi yemekhanelerinden kahvaltı menüsünün kaldırılarak öğle ve akşam yemeklerine zam yapılmasına öğrencilerin tepkisi sürüyor.
İstanbul Üniversitesi yemekhanelerinden kahvaltı menüsünün kaldırılarak öğle ve akşam yemeklerine zam yapılmasına öğrencilerin tepkisi sürüyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:51
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