İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane düzenlemesine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane düzenlemesine tepki - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane düzenlemesine tepki

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi (İÜ) yemekhanelerinde yapılan düzenlemeleri protesto eden öğrencilerin eylemi sürüyor.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane düzenlemesine tepki, System.String[]

İstanbul Üniversitesi (İÜ) yemekhanelerinde yapılan düzenlemeleri protesto eden öğrencilerin eylemi sürüyor.

İÜ'nün Beyazıt Kampüsü önünde toplanan öğrenciler, çeşitli sloganlar attı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Zeynel Çuhadar, yemek ücretlerinin artması ve yemek tarifesindeki düzenlemeye tepki gösterdi. Çuhadar, talepleri karşılanıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Basın açıklamasının ardından öğrenciler taleplerini içeren dilekçeleri vermek için Rektörlüğe gitmek istedi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, öğrencilerin içeri girmesine izin vermedi.

Gruptakiler, daha sonra dağıldı.

İstanbul Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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