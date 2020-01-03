İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane düzenlemesine tepki - Son Dakika

Gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Basın açıklamasının ardından öğrenciler taleplerini içeren dilekçeleri vermek için Rektörlüğe gitmek istedi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, öğrencilerin içeri girmesine izin vermedi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Zeynel Çuhadar, yemek ücretlerinin artması ve yemek tarifesindeki düzenlemeye tepki gösterdi. Çuhadar, talepleri karşılanıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) yemekhanelerinde yapılan düzenlemeleri protesto eden öğrencilerin eylemi sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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