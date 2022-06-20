İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

İÜ Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen törende 2021-2022 akademik yıllarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin, mezun öğrencileri tebrik etti.

Pırıl pırıl gençlerin mezun olduğunu belirten Şahin, "Projeleri ile öne çıkan bir fakülteden mezun oldunuz, bundan gurur duymalısınız. Bundan sonraki hayatınızda hepinize başarılar diliyoruz." dedi.

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar ise öğrencileri kürsüde görmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin eğitim hayatlarını başarıyla tamamladığını anlatan Okyar, "Önünüzde kendiniz, aileniz, millete karşı sorumluluklarınızın olduğu bilinciyle yapacağınız çok şey olduğunu unutmamalısınız. Her son bir başlangıçtır. Bu bilinçle kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza ve hak ettiğiniz başarılara ulaşacağınıza olan inancımız tamdır. Bu süreçte elde edeceğiniz başarı ve toplumsal katkı siz ve aileniz kadar İstanbul Üniversitesi'ni de yüceltecek ve bizleri onurlandıracaktır." diye konuştu.

Okyar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de suyun her geçen gün en önemli doğal kaynak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu kaynağı bütüncül yaklaşımla yönetebilen ve endüstriyel amaçla değerlendirirken yetişmiş insan kaynağında olan ihtiyaç hem kamuda hem özel sektörde her geçen gün artmaktadır. Su kaynakları insanların içme suyu ihtiyacını karşılaması ve barındırdığı canlar için mükemmel bir ekosistem oluşturulmasının yanında 7 milyarı aşan dünya nüfusunun gıda, ilaç, kozmetik ihtiyaçlarının karşılanması için en büyük rezervi bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca insan nüfusu ve faaliyetleri arttıkça ne yazık ki ekosistem dengesi bozulmakta küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği ve çeşitli çevre felaketleri yaşanmaktadır. Yaşamış olduğumuz bu süreç deniz ve iç su kaynakları yönetiminde oldukça donanımlı olan siz su birimleri ve mühendislerinin alanda daha fazla olmaları gerektiğini bize çok açık bir şekilde göstermiştir. Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu ihtiyacı fark etmiş ve geçen yıl yaklaşık 25 mezunumuzu çevre il müdürlüklerine yerleştirmiştir. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza da buradan teşekkürlerimizi sunuyorum."

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Ahmet Algan Ergene, ikincisi Hilal Yazıcı ve üçüncü Recep Çömlekçi'ye ödülleri takdim edildi. Törende ayrıca 2019-2020, 2020-2021 yıllarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Tören, meslek yemini ve öğrencilerin kep atma seremonisinin ardından sona erdi.

Törene, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kapıkıran, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Sina Şen, Gıda Mühendisleri Odası Şube Başkanı Cemil Gülsu, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ile aileleri katıldı.

Törende Güven İslamoğlu'na Yılın Su Dostu Ödülü verildi.