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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BİNASINDA YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI (1)
6 saat önce
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden somnra ağır hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemleri başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:07 Kaynak: DHA
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden somnra ağır hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemleri başladı.
Görüntü dökümü:
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-Yıkımdan görüntüler
-ARŞİV
-Üniversitenin havadan görüntüleri
- İstanbul
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